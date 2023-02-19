انت الان تتابع خبر فالفيردي : مزحة أنشيلوتي حفزتني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إعترف فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد بصعوبة لقاء فريقه الذي إنتهى بالفوز خارج قواعده (2-0) على أوساسونا في الدوري الإسباني.



وأشار فالفيردي في تصريحات لمنصة دازون: "كنا نعرف أنها مباراة صعبة، اللعب في أوساسونا شاق دائما".



وأضاف: "أمام منافس يقاتل حتى النهاية، يصعب علينا إيجاد مساحات، وبمرور الوقت أيضا ظهر التعب مع تعاقب المباريات".



وزاد: "سعداء بالأداء الجماعي، عانينا معا، وتتبقى مباريات كثيرة بالموسم".



واحتاج حامل اللقب إلى هدفين قرب النهاية من فالفيردي وماركو أسينسيو ليقلص الفارق مع غريمه المتصدر برشلونة إلى 5 نقاط، ويلتقي الفريق الكتالوني مع قادش اليوم.



ويعد هذا الهدف هو ال12 لفالفيردي هذا الموسم بجميع المسابقات (7 في الليجا).



فالفيردي قال : "طلبوا مني الوصول إلى 20 هدفا، لكن أعتقد أنهم بالغوا في هذا الرقم. أحاول تقديم أفضل ما لدي وبالتأكيد التسجيل يحفزك".



وأشار فالفيردي إلى الرهان الذي فاز فيه المدرب كارلو أنشيلوتي، حيث قرر الأخير أنه سيعتزل التدريب إذا لم يسجل اللاعب الأوروجوياني 10 أهداف في الموسم.



وختم: "هذا الضغط الذي وضعه علي على الرغم من أنه مزحة، فإنه لعب دورا مهما لدي.. التسجيل يحفزك كثيرا ويجعلك تتطور".