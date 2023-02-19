انت الان تتابع خبر عقبة أمام ميسي للعودة لبرشلونة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يقف أمام عائق كبير لتحقيق بعودة ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الموسم المقبل.



ومن المعروف أن عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض البرغوث حتى الآن عروض التجديد في "حديقة الأمراء".



وكما ذكرت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن برشلونة يستهدف هذا الموسم خفض فاتورة رواتبه بقيمة 200 مليون يورو.



وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن هذه العقبة تطمئن سان جيرمان، بأن برشلونة لا يمكنه استعادة ميسي على المستوى الاقتصادي.



وأوضحت: "حتى لو وافق (ليو) على خفض راتبه الكبير، سيظل أحد أكبر الأجور داخل كامب نو، ما يعطل إستراتيجية البارسا بشأن فاتورة الرواتب".



يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرًا مرة أخرى بالعودة إلى برشلونة، عقب تعثر مفاوضات التجديد مع باريس، لكن والد البرغوث أكد عدم وجود أي محادثات مع النادي الكتالوني حتى الآن.