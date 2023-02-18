ميلان يتخطى مونزا فى الدوري الإيطالي
خرج فريق ميلان بفوز صعب من ملعب مضيفه مونزا بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين "الروسونيري" بالفضل في انتصاره للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 31 من زمن الشوط الأول للقاء.
وحقق نادي ميلان، بذلك، انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 44 نقطة، وتقدم إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو" متساويا بعدد النقاط مع صاحب مركز الوصافة جاره إنتر ميلان، قبل مباراته أمام أودينيزي في وقت لاحق من مساء اليوم السبت.
في المقابل، توقف رصيد نادي مونزا عند 29 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، حتى الآن، بانتظار نتيجة بقية مباريات هذه الجولة.
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