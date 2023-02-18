أرسنال ينتفض ويهزم أستون فيلا برباعية
أحرز أرسنال هدفين في الوقت بدل الضائع، لينتفض بشكل مذهل ويفوز 4-2 على أستون فيلا ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وتعافى أرسنال من التأخر مرتين وتعادل 2-2 وبدا أنه سيخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.
لكن جورجينيو، المنضم من تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية، أطلق تسديدة قوية اصطدمت بإطار المرمى ثم في إميليانو مارتينيز حارس فيلا ودخلت المرمى.
وفي الهجمة الأخيرة تقدم الحارس مارتينيز لمحاولة التعويض في ركلة ركنية، لكن الكرة ارتدت بهجمة مرتدة سريعة، وسجل البديل غابرييل مارتينيلي الهدف الرابع ليضمن انتصار أرسنال.
وسجل أولي واتكنز وفيليب كوتينيو هدفي أستون فيلا، وتعادل أرسنال في المناسبتين عن طريق بوكايو ساكا وأولكسندر زينتشنكو.
وأصبح رصيد أرسنال 54 نقطة من 23 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته، بينما تجمد رصيد فيلا عند 28 نقطة في المركز 11 وخسر للمباراة الثالثة على التوالي.
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