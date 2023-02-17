انت الان تتابع خبر عاجل.. الزمالك يعود من بني غازي بنقطة التعادل مع المريخ السوداني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حصد الزمالك أول نقاطه في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالتعادل السلبي مع مضيفه المريخ السوداني، في المباراة التي اقيمت بملعب شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الزمالك والمريخ

وسعى الفريقين للفوز اليوم خاصة مع خسارتهما في الجولة الأولى، فالزمالك خسر في القاهرة من شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الفريق السوداني في تونس من الترجي التونسي.

وتبادل الفريقين الهجمات وإن كانت الخطورة كانت لصالح الفريق السوداني لولا تألق حارس العرين الأبيض محمد عواد.

وبذلك يكون الزمالك قد حصد أول نقاطه في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكذلك المريخ السوداني.

المواجهة المقبلة للفارس الأبيض في دوري الأبطال، ستكون على أرضية الملعب الأوليمبي برادس بالعاصمة تونس لمواجهة الترجي الرياضي التونسي وذلك يوم السبت المقبل.