مارسيل كولر يدعم محمد شريف قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

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رياض - احمد صلاح - في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والهلال السوداني، حرص مارسيل كولر المدير الفني للعملاق المصري، على بث كلمات الدعم في صالح مهاجمي فريقه وأولهم محمد شريف.ويحتضن ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان بالخرطوم، في الثالثة عصر غداً السبت، مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات كولر قبل مباراة الأهلي والهلال السوداني

وقال كولر في المؤتمر الصحفي، :”يجب أن أشيد بمهاجمي الأهلي، هم نجحوا في خلق هجمات وفرص خطيرة في مباريات ذات مستوى عالٍ بكأس العالم للأندية، وهذا يحسب للفريق بالكامل ويؤكد على قوة مهاجمي الأهلي والفريق بالكامل”.

وشدد المدرب السويسري في تصريحاته أنه لا يوجد مهاجم يتمكن من تسجيل كل الفرص وأكد على ثقته الكاملة في كل مهاجمي الأهلي وزملائهم من لاعبي الفريق.

وعن مواجهة الهلال السوداني، أجاب مارسيل كولر :”فريقي عائد من مونديال الأندية، ولعب في مستويات عالية اكتسب خلالها الفريق مزيدًا من الخبرات، ورغم صعوبة مواجهة الغد، لكننا عكفنا على الاستعداد بشكل جيد للمباراة”.