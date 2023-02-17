انت الان تتابع خبر بأمر من كولر.. الأهلي يضع خطة إنتقاء مواهب من كأس أفريقيا للشباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إتفق مارسيـل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الجهاز المعـاون على مراقبة أمم إفريقيـا للشباب التي تقام في مصر من أجل انتقـاء بعض المواهب التي تصلح لتمثيل الفريق الأحمر مستقبلًا.وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 12 مارس المقبل.

الأهلي والتعاقد مع لاعبين من كأس أفريقيا للشباب

هارالد جامبيرلي وسامي قمصان وياسين الميكاري، معاوني مارسيل كولر، سوف يقومون بمراقبة جميع المنتخبات الإفريقية، وأيضًا منتخب مصر للشباب من أجل تقييم اللاعبين.

بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب ستشهد وجود مندوبين من أندية أوروبية وكشافة كبار على مستوى العالم، من أجـل استقطاب المواهب إلى أوروبا.

الأهلي يسعى لبداية التحضير للميركاتو الصيفي وتلبية طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر وعد الانتظار حتى قدوم فترة الانتقالات.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة فريق الهلال السوداني غداً السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.