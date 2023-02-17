تعادل مثير بين برشلونة ومانشستر يونايتد
خرج فريق مانشستر يونايتد بتعادل ثمين من ملعب مضيفه برشلونة 2-2، في المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، وذلك في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل هدفي الفريق الكتالوني كل من المدافع الإسباني ماركوس الونسو، والجناح البرازيلي رافينيا في الدقيقتين (50، 76) على الترتيب.
بينما سجل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد الهدف الأول لفريق "الشياطين الحمر" في الدقيقة 50، أما الهدف الثاني فقد جاء بـ"نيران صديقة" سجله الفرنسي جيوليس كوندي مدافع برشلونة، خطأ في مرماه عند الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
تأجل حسم هوية الفائز من هذه المواجهة إلى مباراة الإياب التي ستجري على ملعب "أولد ترافورد" بمدينة مانشستر، يوم الخميس 23 فبراير الجاري.
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