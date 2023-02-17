انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الزمالك لمواجهة المريخ السوداني.. عواد يعود لحراسة المرمى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق المريخ السوداني، في المباراة التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم الجمعة، بملعب شهداء بنينا في مدينة بني غازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.الزمالك خسر المباراة الأولى في المجموعة أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بالقاهرة بهدف دون رد، وكذلك خسر المريخ من مضيفه الترجي التونسي في رادس.

وأعدا البرتغالي جسوالدو فيريرا، الحارس محمد عواد لحراسة عرين الزمالك اليوم، بعد البدء بالحارس محمد صبحي في المباراة السابقة أمام فريق سموحة بالدوري.

تشكيل الزمالك أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

الوسط: نبيل عماد “دونجا” – سيف جعفر – سيد عبد الله

الهجوم: محمود “شيكابالا” – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو

بدلاء الزمالك أمام المريخ

محمد صبحى – عبد الله جمعه – عمر جابر – حمزة المثلوثي – عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – إبراهيما نداي – يوسف أسامة نبيه – مصطفي شلبي.