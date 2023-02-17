انت الان تتابع خبر الأردنية أبو ربيع تُتوج بذهبية البطولة العربية للرماية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجت لاعبة المنتخب الوطني للرماية، أسماء أبو ربيع، مساء الخميس، بالمركز الأول وحصدت ذهبية منافسات المسدس الهوائي (10 م) في البطولة العربية والتي اختتمت في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة 11 دولة عربية.



وحلت أسماء أبو ربيع في المركز الأول ضمن منافسات البطولة متفوقةً على اللاعبة المصرية هالة الجوهري والتي حلت في المركز الثاني فيما جاءت العراقية آية البيروتي في المركز الثالث.



يذكر أن أسماء أبو ربيع كانت قد تأهلت إلى الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020) كأول من يمثل الرماية الأردنية في الألعاب الأولمبية منذ غياب دام 21 عاماً حيث تعتبر الرماية أول رياضة مثلت الأردن في الأولمبياد وذلك في النسخة التي استضافتها العاصمة الروسية موسكو عام 1980.