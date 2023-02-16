الدوري الأوروبي (دور خروج المغلوب) : برنامج مباريات الخميس

تدور اليوم الخميس 16 فيفري مباريات ذهاب دور خروج المغلوب من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1):

مباريات الساعة 18:45

برشلونة - مانشستر يونايتد

أياكس أمستردام - يونيون برلين

شاختار دونيتسيك - رين الفرنسي

ريد بول سالزبورج - روما

مباريات الساعة 21:00

يوفنتوس - نانت

اشبيلية - بي اس في ايندهوفن

باير ليفركوزن - موناكو

سبورتينج لشبونة - ميتييلاند



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