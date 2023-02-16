موت في حلبة الملاكمة
خيّم الحزن على أهالى محافظة الغربية بمصر بعد وفاة الملاكم الشاب رامز حسام، البالغ من العمر 17 عاما توفى متأثرا بعد إصابته فى مباراة ملاكمة
وبدأت قصة الملاكم الشاب الذى شارك فى بطولة الملاكمة التى أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا وعقب انتهاء المباراة المحددة للمركز الثالث والرابع بالبطولة سقط اللاعب مغشيا عليه وفقد الوعى
تم نقل "رامز" إلى مستشفى طنطا الجامعى متأثرا بإصابته البالغة وفور وصوله إلى المستشفى تم وضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته وحاول الأطباء إسعافه إلا أنه توفى داخل المستشفى متأثرا بإصاباته
فيما كشف عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن وفاة رامز قضاء وقدر بعد تعرضه لإغماء، وقال غنيم: اللاعب تعرض لإغماء عقب انتهاء المباراة، وتم نقله للمستشفى، ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته، وتم إرسال طبيب له من الخارج ولكن قضاء الله نفذ.
(اليوم السابع)
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