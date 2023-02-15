دوري الأبطال : ميلان يفوز على توتنهام بهدف نظيف

دوري الأبطال : ميلان يفوز على توتنهام بهدف نظيفتخطى ميلان عقبة توتنهام هوتسبير، بفوز صعب بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في ذهاب منافسات دور ال16 بدوري أبطال أوروبا.

أحرز إبراهيم دياز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في 8 مارس القادم، على استاد توتنهام، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

المباراة بدأت سريعة حيث تمكن ميلان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة السابعة من اللقاء، بعد كرة توغل بها ثيو من الجانب الأيسر ليسدد كرة تصدى لها الحارس فورستر لترتد وتجد دياز الذي تابعها بتسديدة تصدى لها فورستر من جديد ويعود ابراهيم ليتابعها برأسية في المرمى.

حاول توتنهام العودة سريعا للقاء، ومن ركلة حرة ثابتة نفذت بعرضية داخل المنطقة، قابلها داير برأسية لكنها وصلت سهلة لأيدي الحارس تاتاروسانو.

ومع ضغط توتنهام على حامل الكرة بميلان، نجح إيمرسون في قطع الكرة من ساليميريكيرس أمام منطقة جزاء ميلان، ليطلق تسديدة من خارج المنطقة لكنها وصلت بمنتصف المرمى لأحضان حارس الروسونيري.

في الدقيقة 42، نفذ رفائيل لياو هجمة مرتدة سريعة لكن البرتغالي اتخذ قرارا متسرعا بتسديد الكرة من مسافة بعيدة، لتصل سهلة لأيدي الحارس فورستر.

وسنحت فرصة محققة لتوتنهام لتسجيل التعادل بالدقيقة الأخيرة من وقت الشوط الأول الأصلي، بعدما استلم تمريرة بالعمق وانطلق وأطلق تسديدة قوية ليتألق تاتاروسانو ويبعدها وترتد إلى كين الذي أطلقها بالعارضة لكن الحكم أطلق صافرته معلنا وجود حالة تسلل.

في الدقيقة 48، خاطر كريستيان روميرو مدافع توتنهام، بتلقي البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف جدا على قدم ساندرو تونالي، أشهر الحكم له البطاقة الصفراء، وسط اعتراضات لعدم طرده بالبطاقة الحمراء.

لينجليت من الجانب الأيسر لتوتنهام، شكل خطورة على مرمى ميلان بعدما مر من جيرو الذي سقط على أرض الملعب، ليتوغل ويمرر عرضية أرضية إلى كين، لكن المدافع كاير تمكن من إبعادها لركنية بالدقيقة 64 قبل أن تصل لهاري.

ودفع بيولي بالثنائي ميسياس ودي كيتيلار في الدقيقة 77، ليحلا محل ساليميريكيرس وابراهيم دياز، وبعد ثواني فقط من نزوله كبديل، نفذت كرة عرضية هيأها جيرو برأسية رائعة إلى دي كيتيلار الذي قابلها برأسية مرت بجوار القائم ليضيع فرصة هدف محقق.

وبعد ثواني أيضا في الدقيقة 79، واصل ميلان إهداره للفرص السهلة، بعد عرضية متقنة من رفائيل لياو لداخل الستة ياردة، فشل الدفاع في إبعادها ليقابلها المدافع ثياو برأسية من داخل الستة ياردة لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

وأضاع لياو فرصة تأمين اللقاء بهدف ثاني في الدقيقة 89، بعد كرة طولية من جيرو انفرد على إثرها لياو، لكن البرتغالي استلم الكرة بشكل خاطئ، لتطول منه وينجح فورستر في الخروج من مرماه والإمساك بها

المصدر /موقع كوورة