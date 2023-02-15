آرسنال يقترب من هدف برشلونة
أكد تقرير صحفي،يوم الثلاثاء، وجود اهتمام من جانب آرسنال بالتعاقد مع لاعب وسط ريال سوسيداد، في الصيف المقبل.
ويعتبر الإسباني مارتن زوبيميندي، أحد أهم أوراق الفريق الباسكي، ومن ضمن أولويات تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الموسم الجديد.
وأشار فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات بأوروبا، إلى أن آرسنال يتفوق على البلوجرانا في صفقة زوبيميندي.
وقال رومانو، عبر مقطع فيديو عبر صفحته على "تويتر": "مارتن زوبيميندي أحد اللاعبين الذين يستهدفهم آرسنال في خط الوسط، لكن جورجينيو كان خيارًا جيدًا وقرروا المضي قدمًا معه، لأن ميكيل أرتيتا معجب به، وطلبه بالاسم، عندما انهارت صفقة مويسيس كايسيدو".
وأضاف: "أعلم أن إديسون ألفاريز كان مرتبطًا أيضًا بآرسنال وأندية أخرى، لكن في الوقت الحالي، الوضع هادئ تمامًا".
الجدير بالذكر، أن آرسنال تعاقد مع جورجينيو، في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي تشيلسي
(موقع كوورة)
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