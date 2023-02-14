انت الان تتابع خبر مفاجأة.. نجم الزمالك الموهوب يمكنه الرحيل مجاناً بعد 4 شهور والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف فاروق جعفر، نجم السابق السابق، أن نجله سيف يتبقى في عقده 4 شهور فقط وينتهي العقد مع القلعة البيضاء في 30 يونيو المقبل.وتألق سيف فاروق جعفر في مباراة الزمالك وسموحة، وقاد الفريق الأبيض لتحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سيف فاروق جعفر من نتاج قطاع الناشئين في نادي الزمالك وعقده مع القلعة البيضاء ينتهي 30 يونيو 2023 ويمكنه بعدها الرحيل المجاني عن النادي.

تألق سيف فاروق جعفر في مباراة سموحة

نجم الزمالك سدد على مرمى سموحة 3 تسديدات، ونجح في المراوغة 4 مرات من 5 محاولات.

بينما التمريرات الصحيحة لسيف فكانت 31 من أصل 38 بدقة تمرير 82%.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد قال أن سيف فاروق جعفر اثبت انه افضل من إمام عاشور ١٠٠ مرة وأنه أفضل من أبوه، على الأقل لا يسقط في منطقة الجزاء ليحصل على ركلة جزاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل، بدولة ليبيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.