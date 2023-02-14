انت الان تتابع خبر 4 حكمات أردنيات يحصلن على الشارة الدولية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، 4 حكمات أردنيات، الشارة الدولية في التحكيم لعام 2023.

وأقام الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل تسليم الشارات الدولية للحكمات، بحضور عضوي الهيئة التنفيذية للاتحاد رئيس لجنة الحكام لؤي عميش، وعامر أبو عبيد، إضافة إلى الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار.

واعتمد "فيفا" الحكمتين إسراء مبيضين وحنين مراد حكمتين للساحة، وصابرين العبادي وإسلام العبادي كمساعدتين.

وعلى هامش الحفل الذي أقيم الثلاثاء، تم تسليم جائزة أفضل حكمة في الموسم الكروي الماضي لإسراء مبيضين.