انت الان تتابع خبر هذا ما قاله البا عن حيلة ميسي لخداع المنافسين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أشار جوردي ألبا، مدافع برشلونة متحدثاً عن علاقته بزميله السابق، ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ووصفها بالرائعة .



وأوضح ألبا بتصريحات لصحيفة "سبورت": "بمجرد إقصاء منتخب إسبانيا من مونديال قطر. كنت أشجع الأرجنتين وميسي".



وتابع "كل عشاق كرة القدم كانوا يرغبون في تتويج ميسي بكأس العالم، من أجل كل ما قدمه البرغوث للعبة".



وأوضح "معظم تمريراتي الحاسمة كانت لميسي. أتذكر التمريرة الأولى التي صنعتها له على ملعب أوساسونا".



وشدد "ميسي الأفضل في جميع الجوانب. حظينا بتفاهم رائع داخل الملعب. كنت أضع له الكرة في الوقت المناسب. لقد كان الأمر صعبًا علينا، لأن كل المنافسين يعرفون تلك اللعبة بالفعل".



وأتم "كان ميسي أحيانًا يغير تحركاته أو يجد زملاء آخرين في الفريق لم يتم رصدهم بشكل أكبر من قبل المنافسين. لقد صنعنا ثنائية مبهرة، الأمور كانت سهلة معه".