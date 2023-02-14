انت الان تتابع خبر الفاظ نابية يوجهها لوكاكو لوالدة باريلا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت كاميرا إحدى البرامج التلفزيونية الإيطالية من التقاط البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان وهو يوجه سبابا لزميله نيكولو باريلا، خلال مباراة سامبدوريا بملعب لويجي فيراريس، ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي.



ففي الدقيقة 38، أظهرت الكاميرات لوكاكو في حالة غضب شديدة، حيث ظهر وهو يصرخ تجاه زميله باريلا، الذي تبادل الصراخ هو الآخر.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باريلا لوح بذراعيه للوكاكو، معبرا عن إحباطه من فشل المهاجم البلجيكي في الحفاظ على الكرة.



ورد لوكاكو على تصرف باريلا، قائلا: "كفى الآن.. اخرس ولا تسمح لنفسك بذلك بعد الآن. اذهب إلى المشجعين يا ابن الـ......".



يذكر أن المباراة انتهت بين إنتر وسامبدوريا، أمس الإثنين، بالتعادل السلبي.