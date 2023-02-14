كأس الملك سلمان للأندية 2023 : 37 فريقا عربيا يتنافسون على جائزة 10 ملايين دولار (الاتحاد العربي لكرة القدم)

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم أمس الاثنين ان 37 ناديا عربيا سيتنافسون على جوائز مالية تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين دولار في كأس الملك سلمان للأندية (رابطة ابطال العرب سابقا) المقررة العام الجاري (2023) في مدن أبها والباحة والطائف السعودية.



و يأتي ذلك, بعد أن أعلن الاتحاد العربي في وقت سابق عن اطلاق إسم كأس الملك سلمان للأندية على بطولة الأندية العربية في نسختها المقبلة المقررة خلال العام الحالي 2023.



وتبدأ منافسات البطولة بمرحلة التصفيات التمهيدية, ومن ثم التصفيات النهائية الصيف المقبل في السعودية.



وأوضح الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم أن آلية المشاركة في البطولة تم تعميمها على جميع الاتحادات العربية الأعضاء لتسمية ممثليها، معربا في الوقت ذاته عن فخره واعتزازه ببطولة تحمل اسما غاليا على كل الرياضيين العرب.



وتعد كأس الملك سلمان للأندية امتدادا لبطولات الأندية العربية التي انطلقت عام 1982، وتنوعت ما بين بطولة الأندية الأبطال، وبطولة الأندية أبطال الكؤوس، وبطولة كأس الاتحاد العربي، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد، ورابطة أبطال العرب، و غيرها.