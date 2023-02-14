اليوم الموعد مع الدفعة الأولى من ذهاب دوري أبطال أوروبا...البرنامج

تدور اليوم الثلاثاء 14 فيفري، الدفعة الأولى من مباريات الدور ثمن النهائي ذهابا من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

الساعة 21:00: باريس سان جيرمان الفرنسي - بايرن ميونيخ الألماني

الساعة 21:00: ميلان الايطالي - توتنهام الانجليزي

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