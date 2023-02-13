انت الان تتابع خبر شيكابالا بالقميص 10 ولا 14.. اعرف حكاية رقم قائد الزمالك في مباراة سموحة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواجد اسم محمود شيكابالا، قائد الزمالك، بالرقم 14 في قائمة التشكيل الخاصة بفريقه لمواجهة فريق سموحة بالجولة 18 من الدوري الممتاز على أرضية ستاد برج العرب.شيكابالا يشارك في تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة مضيفه الفريق السكندري بالدوري، لكن اسمه ظهر في قائمة المباراة برقم 14 رغم أنه يرتدي بالفعل القميص رقم 10.

وجاء سبب هذا اللغط لخطأ من الجهاز الإداري لفريق الزمالك، بوضع اسم محمود شيكابالا بجوار رقم 14.

ويتواجد الزمالك في المركز السادس برصيد 29 نقطة، وتلقى الفريق خسارتين في أخر مباراتين ، من فاركو في الدوري ثم من فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الفارس الأبيض للعودة للانتصارات في الدوري، فالفريق لم يحقق سوى فوز وحيد ف يعام 2023 بعد خسارة 5 مباريات خاضها الفريق هذا العام.