انت الان تتابع خبر جوائز بملايين الدولار.. بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية حلم جميع الأندية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن بطولة “كأس الملك سلمان” على بطولة الأندية العربية، وذلك ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023.وستنطلق بطولة “كأس الملك سلمان” للأندية العربية، بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

منافسات البطولة سيشارك فيها 37 نادياً، وستبدأ بمرحلة التصفيات التمهيدية، ومن ثم التصفيات النهائية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الصيف القادم.تم لاحقاٌ الإعلان عن مواعيد التصفيات ومواعيد النهائيات بالتنسيق مع الاتحادات العربية الأعضاء ومع الاتحاد السعودي لكرة القدم المستضيف لنهائيات البطولة.

وكان الرجاء البيضاوي المغربي ، قد تُوج بكأس محمد السادس للأندية الأبطال بنسخته الأخيرة 2020على حساب نادي اتحاد جدة السعودي بركلات الترجيح .

جوائز “كأس الملك سلمان” للأندية العربية

بطل البطولة سيحصل على 6 مليون دولار، وهى جائزة تفوق جائزة بطل كأس العالم للأندية الذي يحصل على 5 مليون دولار.