انت الان تتابع خبر عاجل.. تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة.. فيريرا يُغير حارس عرين القلعة البيضاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن تشكيل الزمالك لمواجهة فريق سموحة، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل على أرضية ستاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.الزمالك يتواجد في المركز السادس ورصيده 29 نقطة، بينما سموحة صاحب الضيافة يتواجد بالمركز الثاني عشر ورصيده 20 نقطة.

وأجري فيريرا المدير الفني للزمالك، تغير بالدفع بالحارس محمد صبحي لحراسة عرين القلعة البيضاء بدلاً من محمد عواد.

تشكيل الزمالك لمواجهة سموحة

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

الوسط : نبيل عماد “دونجا” – سيف جعفر – سيد عبد الله

الهجوم: محمود عبد الرزاق “شيكابالا” – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”