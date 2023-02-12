ريال مدريد يتوج بخامس القابه بمونديال الأندية بخماسية في مرمى الهلال

ريال مدريد يتوج بخامس القابه بمونديال الأندية بخماسية في مرمى الهلالتوج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية، بالفوز العريض على الهلال السعودي (5-3)، مساء السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط.

وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقتين (13، 69)، وفيدي فالفيردي (18، 58)، وكريم بنزيما (54)، بينما سجل للهلال المالي موسى ماريجا (26)، ولوسيان فييتو (63 و79).

وتوج ريال مدريد باللقب للمرة الخامسة في تاريخ مشاركاته في البطولة.

بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، ترجمه فينيسيوس جونيور بهدف التقدم في الدقيقة 13، إذ تلقى تمريرة بينية من كريم بنزيما في عمق دفاع الهلال وسدد كرة أرضية مرت من الحارس عبد الله المعيوف.

وجاء الرد سريعا من الهلال في الدقيقة 14، بتسديدة من فييتو من خارج المنطقة، لامست القائم الأيمن لحارس ريال مدريد أندري لونين.

وأضاف فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 18، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، على يمين الحارس المعيوف.

وطالب لاعبو الهلال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 21، إثر وجود لمسة يد على ألابا مدافع ريال مدريد، لكن حكم المباراة أشار باستكمال اللعب.

ونجح موسى ماريجا مهاجم الهلال في تسجيل الهدف الأول، لتقليص الفارق للفريق السعودي في الدقيقة 26، فمن هجمة عكسية، مرر محمد كنو كرة لماريجا الذي انطلق من وسط الملعب وسدد تصويبة صاروخية فشل لونين في التصدي لها.

وعاد ماريجا لتسديد كرة قوية مرت أعلى مرمى ريال مدريد في الدقيقة 36، ليهدر الهدف الثاني للهلال.

وتلقى كريم بنزيما كرة عرضية من الطرف الأيمن عبر زميله فيدي فالفيردي، وسدد كرة مرت أعلى مرمى المعيوف في الدقيقة 40.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول توني كروس مفاجأة الهلال بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى الفريق السعودي في الدقيقة 46.

ونجح كريم بنزيما في إضافة الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 54، حيث تلقى كرة عرضية أرضية من الطرف الأيسر من زميله فينيسيوس جونيور ومن لمسة واحدة وضع الكرة في الشباك.

وواصل ريال مدريد توسيع الفارق بالهدف الرابع في الدقيقة 58، إذ تلقى فالفيردي كرة عرضية أرضية من داني كارفاخال ثم سدد في شباك المعيوف.

وتلقى لوسيانو فييتو لاعب الهلال تمريرة من سعود عبد الحميد، في عمق دفاع ريال مدريد، وسدد الأرجنتيني كرة ساقطة بمهارة عالية من فوق الحارس أندري لونين في الدقيقة 63.

وسجل فينيسيوس جونيور الهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 69، حيث استغل كرة مرسلة من داني سيبايوس داخل منطقة الجزاء، وسدد أرضية على يسار الحارس المعيوف.

وعاد فييتو لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة 79، إذ تلقى تمريرة من ميشيل وراوغ دفاع الميرنجي قبل أن يضع الكرة في شباك لونين.

وفي الدقيقة 81 تهيأت كرة خطيرة جديدة للهلال أمام مرمى ريال مدريد وبعد عدة تسديدات من ميشيل ثم فييتو وصلت الكرة إلى ماريجا الخالي من الرقابة لكن المهاجم المالي سدد بغرابة خارج المرمى ليهدر فرصى تسجيل الرابع.

واستمرت سيطرة الميرنجي على الدقائق المتبقية من اللقاء، ليتوج باللقب من الأراضي المغربية

المصدر- موقع كوورة