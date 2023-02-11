فلامنجو يحقق برونزية مونديال الأندية بفوزه على اهلي مصر

فلامنجو يحقق برونزية مونديال الأندية بفوزه على اهلي مصرحصد فلامنجو البرازيلي المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، بعد التغلب على الأهلي المصري بنتيجة (4-2) مساء السبت.

ونال فلامنجو الميدالية الثانية في مونديال الأندية بعدما حقق الفضية في نسخة 2019، فيما فرط الأهلي في الميدالية البرونزية التي حصدها في آخر نسختين.

تقدم فلامنجو بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة (11) عن طريق جابريل باربوسا، ثم تألق أحمد عبد القادر وسجل هدفين في الدقيقتين (38 و60).

وسجل بيدرو هدف التعادل لفلامنجو في الدقيقة (77)، ثم أضاف باربوسا هدفاً في الدقيقة (84)، وأحرز بيدرو الهدف الرابع في الدقيقة (90+1).

وأهدر التونسي علي معلول ضربة جزاء للأهلي في الدقيقة (58)، كما تعرض خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للأهلي للطرد في الدقيقة (69).

بدأ فلامنجو المباراة بضغط هجومي لإحراز هدف مبكر، وحاول عبد القادر تنظيم هجمة معاكسة ولكن بلا خطورة على مرمى الفريق البرازيلي.

وسقط فاريلا في منطقة الجزاء بعد التحام مع معلول، واحتسب الحكم مصطفى غربال ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وسجلها باربوسا.

وحاول بيرسي تاو الرد سريعاً بتسديدة فوق العارضة، كما حاول الفريق البرازيلي الوصول لمرمى الأهلي بكرات طولية ولكن بلا خطورة.

وأهدر الأهلي فرصة محققة عن طريق ضربة رأس من المدافع محمد عبد المنعم، ثم وجه علي معلول كرة عرضية خطيرة علت العارضة.

ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل هدف التعادل من كرة عرضية أرسلها معلول وحولها نجم الأهلي ببراعة برأسية في مرمى فلامنجو.

وحاول فلامنجو العودة مجدداً للمباراة بالسيطرة على وسط الملعب، واحتسب الحكم 9 دقائق وقت بدل ضائع مع نهاية الشوط الأول.

وأنقذ مروان عطية كرة معاكسة سريعة للفريق البرازيلي، بينما شن علي معلول هجمة مميزة بعرضية رائعة أبعدها الحارس سانتوس.

وتألق سانتوس بإبعاد تصويبة قوية للأهلي الذي انتفض هجومياً بشكل مميز، كما أبعد الدفاع كرة سريعة لفلامنجو وخرج الشوط الأول (0-0).

وبدأ الشوط الثاني بمحاولة أهلاوية أوقفها الدفاع، ورد فلامنجو بكرة عرضية من ريبيرو أبعدها الدفاع، ثم تسديدة من جابي علت العارضة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للأهلي، وأضاعها التونسي علي معلول بعد تصدي من سانتوس، ثم نال مروان عطية البطاقة الصفراء للخشونة.

ونجح أحمد عبد القادر في تسجيل هدف التقدم للأهلي، بعد فاصل من المراوغة انتهت بتسديدة متقنة في مرمى الفريق البرازيلي.

شارك إيفرتون على حساب ريبيرو في صفوف فلامنجو، ثم أهدر الجنوب أفريقي بيرسي تاو فرصة خطيرة بتسديدة فوق العارضة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ضد خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي، ولكن تم إلغاء القرار بعد الرجوع لتقنية الفيديو ونال عبد الفتاح البطاقة الحمراء.

وأهدى عبد القادر انفراداً لمحمد شريف الذي سدد بغرابة في يد الحارس، بينما أشرك الأهلي اللاعب محمد هاني بدلاً من شريف.

وسجل فلامنجو هدف التعادل من خطأ فادح لمحمد الشناوي حارس الأهلي، ليودع بيدرو الكرة في مرمى الفريق المصري.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية ضد الأهلي بعد لمسة يد قام بها محمد هاني، وسجل جابريل باربوسا الهدف الثالث للفريق البرازيلي.

وأهدر تاو محاولة خطيرة من كرة طولية أنقذها الحارس، وأشرك الأهلي الثنائي أليو ديانج وحسين الشحات على حساب معلول وحمدي فتحي.

ونجح فلامنجو في تسجيل الهدف الرابع من خطأ فادح في التمرير في وسط الملعب لتصل الكرة إلى بيدرو الذي أودعها بسهولة في مرمى الشناوي.

وحاول الشحات بتسديدة ضعيفة، وألغى الحكم هدفاً خامساً لفلامنجو بداعي التسلل، بينما شارك الثنائي فرانكا وبولجار بدلاً من بيدرو وأراسكايتا.

ونال باربوسا وفرانكا البطاقة الصفراء ومحمد هاني والشحات أيضا بعد مشادة قبل نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز عريض لصالح فلامنجو (4-2).

المصدر - كووورة