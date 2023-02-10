انت الان تتابع خبر عاجل.. المقاولون العرب يهزم غزل المحلة بالثلاثة.. تراجع الزمالك في ترتيب الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بثلاثة أهداف دون رد، حقق فريق المقاولون العرب فوز كبير على مضيفه غزل المحلة، بالمباراة التي جمعت الفريقين بملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.المقاولون العرب دخل اللقاء ورصيده 28 نقطة بالمركز السادس، بينما غزل المحلة قبل المباراة كان رصيده 26 نقطة بالمركز السابع.

اهداف مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة

عبد الرحمن خالد سجل هدف المقاولون الأول في الثانية 13 من زمن المباراة، ليدخل قائمة أسرع أهداف الدوري المصري على مدار تاريخه.

جوزيف أوشايا أضاف هدف الذئاب الثاني في الدقيقة 63.

ثم اختتم عمر فتحي “سافيولا” أهداف مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الثاني.

رصيد المقاولون العرب بعد المباراة أصبح 31 نقطة، ليرتقي ذئاب الجبل للمركز الرابع في ترتيب أندية الدوري المصري.

بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة بالمركز السابع.

وتراجع الزمالك في ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة المقاولون العرب وغزل الملحة للمركز السادس، بينما الاتحاد السكندري والذي فاز أمس على أسوان يتواجد بالمركز الخامس.