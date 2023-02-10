انت الان تتابع خبر عاجل.. الزمالك يواصل الانهيار.. الفارس الابيض يخسر في القاهرة من شباب بلوزداد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراته في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بالخسارة بهدف دون رد أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.وواصل الزمالك نتائجه المهتزة في كل المسابقات منذ بداية عام 2023، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي بعد أن خسر قبل أيام من فريق فاركو بثلاثية نظيفة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع : حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الغني

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد “دونجا” – عمرو السيسي – أحمد فتوح

الهجوم: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – سيد عبد الله

هزيمة الزمالك من شباب بلوزداد

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 57 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء ضد نبيل عما “دونجا” ونفذها بنجاح لونيل وامبا.

شباب بلوزداد بطل الجزائر استطاع الحفاظ على الهدف الذي سجله في مرمى محمد عواد ، ليعود من ستاد القاهرة لبلاده بفوز ثمين على أبناء القلعة البيضاء.