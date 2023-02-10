انت الان تتابع خبر خطة نارية من محمود كهربا ومحاميه ضد قرار “فيفا” الأخير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في تصريحات تلفزيونية، كشف أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا، عن الخطوات وخطة اللاعب المستقبلية بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخير.وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد اتخذ قرار بمنح محمود كهربا مدة شهرين لتسديد غرامة الزمالك، وإلا سيتم حرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 شهور.

خطة محمود كهربا ضد قرار فيفا الأخير

وقال محامي نجم الأهلي، أنه سيتم الطعن على قرار لجنة الانضباط بالفيفا خلال الأيام القادمة عن طريق المحكمة الرياضية الدولية.

وأوضح أشرف عبد العزيز، أن قبول الاستئناف يعني إلغاء القرار تمامًا وإيقاف مهلة الـ60 يومًا لتسديد الغرامة.

وأضاف محامي كهربا، أن الزمالك من حقه الغرامة، لكنه كمحامي من حقه مطالبة النادي البرتغالي بدفع نصف الغرامة.