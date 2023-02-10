انت الان تتابع خبر الفيفا يعلق على تحقيق رونالدو سوبر هاتريك مع النصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، مع تألق اللاعب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، بعد تسجيله سوبر هاتريك في شباك نادي الفتح، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.

وساهم رونالدو ببفوز فريقه برباعية نظيفة، بعد تسجيل 4 أهداف، في الدقائق 21، و40، و53، و61.

ونشر "الفيفا" صورة للنجم البرتغالي، وأشاد بمستواه وقدرته الحفاظ على التوهج والاستمرارية، رغم تقدمه في السن وبلوغه الـ38 عاما، وعلق عليها: "احتفظ بشغفك دوما حتى النهاية تجد نفسك تحقق النصر".

الجدير بالذكر، ان هذا أول سوبر هاتريك، لرونالدو مع النصر السعودي منذ انضمامه إليه نهاية العام الماضي، ليرفع رصيده مع الفلايق، إلى 5 أهداف في دوري روشن السعودي للمحترفين.

الجدير بالذكر، ان رونالدو قد تعرض للكثير من الإنتقادات في بدايه موسمه مع النصر، بعد ان خسر الفريق في مبارتين، ولم يتمكن البرتغالي من تحقيق الفوز مع الفريق او تسجيل الأهداف، لكن بعد الانجازات التي حققها مؤخرا، أصبح كريستيانو، أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية الدوري.