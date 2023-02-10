انت الان تتابع خبر كولر يجهز بديل عمرو السولية في مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سيغيب عمرو السولية عن مباراة الأهلي والهلال السوداني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

وتعرض السولية للإصابة في مباراة الأهلي وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية، بشد في العضلة الخلفية.

وخسر الأهلي بأربعة أهداف لهدف أمام العملاق الإسباني، ليفقد فرصة الوصول للمباراة النهائية في مونديال الأندية.

غياب السولية عن مباريات الأهلي سيمتد لعشرة أيام، ليبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في تجهيز بديل لنجم خط وسط القلعة الحمراء.

وسيعتمد كولر على مروان عطية في مركز الوسط المدافع لتعويض غياب عمرو السولية.

ومن المؤكد أن يشارك عطية في مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي غداً السبت في طنجة، كما محتمل مشاركته أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني بالخرطوم يوم السبت 18 فبراير، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.