انت الان تتابع خبر ميسي على طاولة الهلال في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على طاولة نادي الهلال السعودي، قبل 24 ساعة على مباراته المرتقبة في كأس العالم للأندية.



ويستعد الهلال لخوض نهائي تاريخي أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، وذلك مساء السبت المقبل على ملعب مولاي عبدالله في المغرب.



آخر تطورات ميسي والهلال السعودي

الأرجنتيني لوتشيانو فييتو نجم الهلال، وصاحب الدور البارز في تأهله للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته لنهائي مونديال الأندية، تحدث عن العديد من الأمور قبل المباراة المرتقبة.



ومن بين هذه الأمور، ما يتعلق بمستقبل مواطنه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، والذي تشير تقارير صحفية إلى اهتمام الهلال بضمه مجانا في الصيف المقبل.



وعن ذلك، قال فييتو لمحطة "راديو ماركا" الإسبانية بمناسبة مباراة الهلال ضد ريال مدريد: "بعد قدوم كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي عبر نادي النصر، لن أتفاجأ إذا حاولنا التعاقد مع ميسي".



ولم يتوقف الأمر عند فييتو، بل أن مدربه ومواطنه في الهلال، رامون دياز، حين سأله "راديو ماركا" عن انتقال رونالدو إلى النصر، أجاب ضاحكا: "لا تستفزني لكي لا أذهب للتوقيع مع ميسي".



وكانت بعض التقارير الصحفية ذكرت بالفعل خلال الفترة الماضية بأن الهلال، ومنذ انتهاء أزمة منعه من القيد لفترتي انتقالات، بدأ يحاول استقدام ميسي، خاصة وأن مفاوضات تجديد عقده مع سان جيرمان لم تكتمل.



وتحلم جماهير الهلال باستقدام ميسي ردا على قيام الغريم التاريخي النصر بضم رونالدو مجانا أوائل الشهر الماضي، علما بأن "الزعيم" حاول التعاقد مع الدون في صيف 2022، لكن أزمة منعه من القيد حالت ضمن ذلك.



الهلال ضد ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

من ناحية أخرى، تطرق فييتو للحديث عن النهائي الحلم بالنسبة للهلال، حيث قال: "كان حلمنا دائمًا الوصول إلى النهائي وها نحن حققنا ذلك هذا العام بحماس كبير".



وأضاف: "التسجيل في كأس العالم للأندية جميل جدًا، وللعلم فقد حلمت بزيارة شباك ريال مدريد في النهائي بل والفوز باللقب".



يذكر أن فييتو كان من أفضل لاعبي الهلال خلال الفوز 3-2 على فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، حيث تسبب بركلتي جزاء وسجل الهدف الثالث. العين