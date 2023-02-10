الدوريات الأوروبية: أبرز مباريات اليوم الجمعة 10 فيفري

فيما يلي أبرز مباريات اليوم الجمعة في الدوريات الأوروبية بتوقيت تونس (جرينيتش).

الدوري الاسباني:

الساعة 21:00: قاديش - جيرونا

الدوري الايطالي:

الساعة 20:45: ميلان - تورينو

الدوري الألماني:

الساعة 20:30: شالكه 04 - فولفسبورج

الدوري الفرنسي:

الساعة 21:00: نيس - أجاكسيو

الدوري الهولندي:

الساعة 20:00: اي زد آلكمار - إكسيلسيور

الدوري البرتغالي:

الساعة 21:15: فيزيلا - تشافيس

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