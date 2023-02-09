انت الان تتابع خبر عاجل.. قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد.. عودة شيكابالا واستبعاد سامسون والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، اختياراته لضمها في قائمة الزمالك لمواجهة فريق شباب بلوزداد، بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة من مساء الجمعة 10 فبراير، بستاد القاهرة الدولي، في أولى جولات المجموعة الرابعة.

وتضم مجموعة الزمالك كل من شباب بلوزداد، المريخ السوداني والترجي الرياضي التونسي.

وشهدت قائمة الزمالك لمواجهة الفريق الجزائري، عودة محمود عبد الرازق “شيكابالا” بعد غيابه الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما تم استبعاد المهاجم البنيني سامسون أكينولا.

قائمة الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه .