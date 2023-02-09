انت الان تتابع خبر هدية من قناة SSC لمشاهدي مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي المونديال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدمت قناة SSC السعودية، هدية لمشاهديها، بعد أن أعلنت بث مباراة ريال مدريد والهلال ، في نهائي كأس العالم للأندية بشكل مجاني.ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، صعد لنهائي مونديال الأندية، بعد الفوز على الأهلي 4-1 في الدور نصف النهائي، بينما الهلال السعودي بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، وصل للنهائي بعد تجاوز فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.

ويسعى الريال لتحقيق اللقب الخامس في مسيرته بالمونديال، بينما يبحث الزعيم السعودي عن أول ألقابه المونديالية بعد صعوده للمرة الأولى في تاريخه لنهائي كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد والهلال

مباراة ريال مدريد والهلال ستقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

نقل مباراة نهائي المونديال مجانا

شركة الرياضة السعودية SSC ، أعلنت في بيان رسمي عبر منصاتها، عن بث مباراة نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل، عبر قنواتها بشكل مجاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت القناة أنها ستوفر 3 معلقين للتعليق على المباراة النهائية لمونديال الأندية.