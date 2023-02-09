انت الان تتابع خبر اتفرج .. هدف رونالدو الصاروخي في شباك الوحدة.. الدون متألق في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الأهداف مع فريقه النصر في الدوري السعودي، ليسجل الهدف الأول لفريقه في شباك الوحدة في المباراة الجارية بين الفريقين الأن بالجولة 16 من البطولة.هدف رونالدو في شباك الوحدة جاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

رونالدو يسجل ثاني أهدافه في الملاعب السعودية ⚽️🇸🇦#الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/grojyUYAHO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 9, 2023

وكان الدون البرتغالي قد سجل في تعادل فريقه النصر أمام مضيفه الفتح، لينقذ العالمي من فخ الهزيمة بهدفه الذي جاء من ركلة جزاء ليفتتح وقتها أهدافه في ادلوري السعودي.

وحسم النصر لقب بطل الشتاء، بعد تصدره للمسابقة بنهاية الدور الأول بفارق الأهداف عن كل من الشباب واتحاد جدة.

تشكيل النصر لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع : كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، لويز جوستافو، مشاريبوف، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.