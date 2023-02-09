موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

رياض - احمد صلاح - يقوم نادي الزمالك بالاستعداد لأولى مواجهاته في دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا، أمام شباب بلوزداد الجزائري المقام في استاد القاهرة الدولي، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.
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مهمة صعبة على نادي الزمالك
يواجه نادي الزمالك في الأوان الأخيرة العديد من المشكلات، وذلك بداية من تراجع نتائج الفريق، التي بسببها تم إقالة فيريرا ثم إعادته، بالإضافة إلى أزمة قيد الصفقات الجديدة، التي أدت لغيابهم عن القائمة الأفريقية، ولكن شباب بلوزداد متصدر ترتيب الدوري الجزائري، ويعيش هذه الفترة حالة جيدة مع استقرار فني، وهو ما أكد أن مهمة الزمالك سوف تكون صعبة بشكل كبير.
موعد مباراة الزمالك و شباب بلوزداد
سوف يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد مساء الجمعة الموافقة 10 فبراير 2023، بستاد القاهرة الدولي، و تبدأ المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، و الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد
- تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا
- مباراة الزمالك وشباب بلوزداد سوف تعرض أيضاً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 4.
- يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، في حالة دفع أشتراك بالحالتين التاليتين:
- الطريقة الأولى هي الاشتراك في تطبيق “تود”.
- أما الطريقة الثانية فهي الالتحاق بخدمة بي إن كونكت.
غيابات الزمالك أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا
سيغيب عن نادي الزمالك خدمات الثلاثي الجديد الذي قام بالتعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية، وهم:( محمود شبانة ومصطفى بلحاج وناصر منسي)، بالإضافة إلى محمود حمدي “الونش” المصاب، ومصطفى الزناري للإصابة أيضًا، كما لا يزال موقف محمود عبد الرازق “شيكابالا” مجهولًا حتى الآن.
التشكيل المتوقع للزمالك في دوري أبطال أفريقيا
حيث من المتوقع أن يواصل جيسفالدو فيريرا الاعتماد على طريقته 4-3-3، لكن يوجد علامات استفهام كثيرة حول اعتماده على سيف جعفر مجددًا كبديل للراحل إمام عاشور أم لا.
و تتردد أقاويل حول عودة أحمد فتوح إلى مركز الظهير الأيسر مجددًا، بالإضافة إلى احتمالية الاعتماد على عمر جابر في مركز الظهير الأيمن وليس سيد عبد الله “نيمار”، التشكيلة كالاتي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع يشمل : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني – عمر جابر
خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد “دونجا” – سيف فاروق جعفر
خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد “زيزو”
قائمة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا لعام 2023
حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم – السيد عطية.
خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمد طارق – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.
خط الوسط: إمام عاشور – إبراهيما نداي – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – عمرو السيسي – زكريا الوردي – نبيل عماد – أحمد سيد “زيزو” – سيف جعفر – سيد عبد الله – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف – محمد حسام “بيسو” – عبد الله محمد حسن.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – سامسون أكينيولا.
المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا 2023
سيواجه الزمالك في المجموعة الرابعة والأخيرة الفرق التالية : الترجي الرياضي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني، حيث سيبدأ النادي الأبيض مبارياته أمام شباب بلوزداد في القاهرة، وبعد ذاك يسافر إلى ليبيا لمواجهة المريخ، تم يعود لمصر ليستقبل الترجي .