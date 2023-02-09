انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يقوم نادي الزمالك بالاستعداد لأولى مواجهاته في دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا، أمام شباب بلوزداد الجزائري المقام في استاد القاهرة الدولي، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر.

هل ينجح المدرب البرتغالي في تحقيق حلم الزمالك

كان دور المجموعات في آخر مشاركتين للفارس الأبيض مستعصياً، حيث أنه في نسخة العام الماضي فشل خلالها في تحقيق أي فوز، في تلك المرحلة، ولكن يزال حلم السادسة يراود جماهير الزمالك، وهي البطولة التي لم يحققها منذ عام 2002، ومن الممكن أن يستطيع المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا تحقيق هذا الحلم، كما فعلها سابقًا في الدوري المصري والكأس.