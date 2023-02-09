انت الان تتابع خبر الاتحاد السكندري يهزم أسوان ويتخطى الزمالك في ترتيب الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استهل الاتحاد السكندري مباريات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بالفوز بهدفين دون رد على حساب فريق أسوان في اللقاء الذي جمع الفريقين بستاد الجيش المصري ببرج العرب.الاتحاد دخل اللقاء ورصيده 27 نقطة بالمركز السادس، بينما أسوان دخل اللقاء وهو بالمركز الثامن برصيد 22 نقطة.

أخر مباريات الاتحاد السكندري تعادل إيجابياً مع الإسماعيلي، بينما أسوان فاز في الجولة الماضية على مضيفه الداخلية.

إبراهيم حسن تقدم لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 51.

ابراهيم حسن يسجل الهدف الأول للاتحاد السكندري في شباك أسوان#ONTime_Sports pic.twitter.com/hQ7PWbbQLI — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 9, 2023

مابولو أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 61.

مابولولو يضيف الهدف الثاني للاتحاد في مرمى أسوان#ONTime_Sports pic.twitter.com/FZ7OS1cbCe — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 9, 2023

الفوز رفع رصد الزعيم السكندري للنقطة 30 ويصعد للمركز الرابع متخطياً الزمالك الذي سيلتقي في الجولة 18 مع سموحة.

ووصل سيد البلد للفوز التاسع له هذا الموسم تحت قيادة مدربه الصربي زوران ماميتش.

تشكيل الاتحاد لمواجهة أسوان

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: صبري رحيل – محمود علاء – خالد صبحي – هشام صلاح

الوسط: ناصر ناصر – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستيفاو مابولولو – إسلام عبد النعيم

تشكيل أسوان لمواجهة الاتحاد

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: علي فتحي – أحمد فتحي – إسلام جمال – محمد مصطفى

الوسط: عماد فتحي – أحمد خالد – رافائيل إياجوا – بلال السيد

الهجوم: محمد حمدي زكي – ديلسون كاموني

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مابولو أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 61.