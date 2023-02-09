انت الان تتابع خبر فيريرا: شباب بلوزداد فريق متكامل ويسير بشكل جيد.. والزمالك سيدخل بشكل جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جيسوالدو فيريرا على أن فريق شباب بلوزداد الجزائري فريق متكامل ويسير بشكل جيد رغم التوقف خلال الفترة الأخيرة.

الهتافات ضد اللاعبين

وأضاف المدير الفني لنادي الزمالك أن شباب بلوزداد متصدر الدوري الجزائري ويضم لاعبين مميزين من منتخب المحليين والمنافسة لن تكون سهلة أمام الفارس الأبيض.

وطالب جيسوالدو فيريرا جماهير نادي الزمالك بأن تتوقف عن الهتافات ضد اللاعبين وأن الفريق سيعود من جديد وبشكل مختلف من أجل المنافسة على البطولات.

غداً ستكون بداية جديدة للزمالك

وأوضح المدير الفني البرتغالي أن غداً ستكون بداية جديدة للفريق الأول بنادي الزمالك أمام الجماهير وأن الجميع سيعمل من أجل الفوز على فريق شباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك يفتتح دوري أبطال أفريقيا

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا غداً الجمعة الموافق 10 فبراير حيث يواجه فريق شباب بلوزداد على ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.