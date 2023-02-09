انت الان تتابع خبر فيريرا يوجه رسالة عاجلة إلى جماهير الزمالك: من هنا تبتدي الحكاية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وجه المدير الفني البرتغالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جيسوالدو فيريرا رسالة إلى جماهير الفارس الأبيض بعد العودة إلى قيادة الفريق من جديد وقبل انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال المدير الفني البرتغالي أن الفريق الأول لكرة القدم يمر بظروف صعبة خلال هذه الفترة وأنه يسخر كل تركيزه مع نادي الزمالك من أجل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أولى مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا غداً الجمعة الموافق 10 فبراير حيث يواجه فريق شباب بلوزداد على ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.

وأضاف فيريرا أن جماهير الزمالك تعلم أن النتائج كانت سيئة للغاية الفترة الأخيرة ومن الصعب شرح المواقف التي مرت على الفارس الأبيض ولكنه لا يريد تضييع الوقت في هذه الفترة من أجل العمل مع الفريق.