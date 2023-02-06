انت الان تتابع خبر حقيقة فسخ يوفتوس عقد بوغبا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشارت مصادر من داخل أروقة يوفنتوس على أنباء فسخ عقد الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق.



وكان بطل العالم عام2018 قد إنتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، عبر صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.



ولم يخض اللاعب الفرنسي أي دقيقة مع السيدة العجوز حتى الآن، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "تنفي مصادر في يوفنتوس القصص والشائعات التي تتحدث عن نية النادي إنهاء عقد بوجبا".



وأضاف خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "هذا الأمر ليس مطروحا كاحتمالية ينظر فيها النادي خلال هذه المرحلة.. إنهم ينتظرون عودته للملاعب".



يذكر أن بوجبا عقب انضمامه إلى يوفنتوس في الصيف الماضي، تعرض لإصابة بالغضروف المفصلي غاب على إثرها حتى منتصف الموسم، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية أخرى في الأيام الماضية.