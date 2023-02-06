انت الان تتابع خبر كورتوا خارج كأس العالم للاندية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد تعرضه للإصابة بعمليات الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا ، يواجه البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، صعوبات بالغة من أجل مرافقة بعثة الميرنجي المتوجهة إلى المغرب، لخوض كأس العالم للأندية.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفحوصات الأولى لكورتوا تثير تشاؤم ريال مدريد بشأن الشفاء الفوري للحارس البلجيكي من الإصابة.



وأشارت إلى أن إحساس كورتوا بالإصابة ليس جيدا، وعلى الأرجح سيغيب عن كأس العالم للأندية بأكلمه.



وأوضحت أن خطة ريال مدريد تركز على تجهيز كورتوا للتواجد في مباراة ليفربول بعد 15 يوما في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويستعد ريال مدريد لمواجهة الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.