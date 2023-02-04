ليفربول ينهار أمام وولفرهامبتون بثلاثية

ليفربول ينهار أمام وولفرهامبتون بثلاثيةسقط ليفربول مجددا، بهزيمته أمام مضيفه وولفرهامبتون (0-3) مساء السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز أهداف اللقاء كل من مدافع ليفربول جويل ماتيب (5 بالخطأ في مرماه) وكريج داوسون (12) وروبن نيفيس (71).

وارتفع رصيد وولفرهامبتون بهذا الفوز، إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما استقر ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

خطأ قاتل

وأثمرت بداية وولفرهامبتون الصاخبة عن هدف مبكر في الدقيقة الخامسة، عندما لحق هوانج لتمريرة نونيز، قبل أن يوجّه عرضية ارتدت من قبل ماتيب واصطدمت بالقائم قبل أن تجتاز خط المرمى.

وسرعان ما أضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني في الدقيقة 12، عبر لاعبهم الجديد داوسون، الذي تابع الكرة في الشباك إثر تسديدة مرتدة من الدفاع عبر عن طريق كيلمان.

وحاول ليفربول الرد سريعا، ففي الدقيقة 14، لعب تياجو تمريرة بينية، لحق بها نونيز وواجه المرمى لكن الحارس جوزيه سا تصدى لمحاولته.

وتلقى صلاح تمريرة من زميله الغيني كيتا، فهيأ الكرة قبل تسديدها بيساره فوق المرمى في الدقيقة 20.

وكاد وولفرهامبتون يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 27، عندما خطف نونيز الكرة مستغلا تباطؤ ماتيب، ليواجه الحارس أليسون بيكر الذي أنقذ محاولته.

وأرسل نيفيس عرضية من الناحية اليمنى، ارتقى لها داوسون، لكن رأسيته علت المرمى في الدقيقة 30، وسدد كونيا بعدها بدقيقة واحدة، في مكان وقوف الحارس.

محاولات العودة

ولم تجد عرضية نونيز من يتابعها أمام وولفرهامبتون في الدقيقة 35، وأرغمت الإصابة هوانج على الخروج من الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، ليدخل مكانه أداما تراوري.

واقترب ليفربول من تقليص النتيجة في الدقيقة 50، عندما ارتدت محاولة كيتا القريبة من الدفاع، مع محاولة روبرتسون لاستغلال الكرة المرتدة، وطالب لاعبو ليفربول بركلات جزاء بوجود لمسة يد على داوسون، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

ودخل جواو موتينيو وراوول خيمينيز إلى تشكيلة وولفرهامبتون مكان كونيا وسارابيا، واستغل جاكبو تمريرة داوسون الخاطئة، ليمرر إلى صلاح الذي مرت تسديدته بجانب القائم في الدقيقة 62.

وأهدر ليفربول فرصة لا تعوض في الدقيقة 67، عندما أرسل ألكسندر أرنولد كرة طويلة، اجتازت الدفاع ووصلت للمنفرد نونيز الذي سدد في جسد الحارس.

استسلام الريدز

وخسر بياسيتيتش الكرة في منتصف الملعب، ليمرر موتينيو إلى تراوري الذي بدوره مرر من اليمين ناحية نيفيس، ليخترق الأخير دفاع ليفربول المتهالك ويضع الكرة بسهولة في الشباك دون مضايقة في الدقيقة 71.

ومرت آخر ربع ساعة، وسط استسلام من ليفربول الذي بدا عاجزا عن تهديد مرمى سا، وجرب البديل هارفي إليوت حظه بتسديدة من بعيد، ارتدت من الدفاع في الدقيقة 84.

وتصرف خيمينيز برعونة عندما انفرد بالحارس أليسون، فحاول إسقاط الكرة من فوقه لكن الأخير التقط الكرة بسهولة في الدقيقة 88.

(كوورة)

