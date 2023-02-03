في ما يلي برنامج مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

الثلاثاء 14 فيفري:

الساعة 21:00: ميلان - توتنهام

الساعة 21:00: باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

الاربعاء 15 فيفري:

الساعة 21:00: بوروسيا دورتموند - تشيلسي

الساعة 21:00: كلوب بروج - بنفيكا

الثلاثاء 21 فيفري:

الساعة 21:00: ليفربول - ريال مدريد

الساعة 21:00: آينتراخت فرانكفورت - نابولي

الاربعاء 22 فيفري:

الساعة 21:00: انتر ميلان - بورتو

الساعة 21:00: لايبزيج - مانشستر سيتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات ذهاب ثمن النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.