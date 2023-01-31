نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

في ما يلي نتيجة قرعة الدور السادس عشر من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: بريستول سيتي × مانشستر سيتي مانشستر يونايتد × ديربي كاونتي أو وست هام يونايتد ساوثهامبتون × لوتون تاون أو جريمسبي تاون ليستر سيتي × بلاكبيرن روفرز أو برمنغهام سيتي ستوك سيتي × برايتون هوف ألبيون ريكسهام أو شيفيلد يونايتد × توتنهام هوتسبير فولهام أو سندرلاند × ليدز يونايتد إبسويتش تاون أو بيرنلي × شيفيلد وينزداي أو فليتوود تاون.

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