نابولي يعبر روما ويواصل زحفه نحو اللقب

نابولي يعبر روما ويواصل زحفه نحو اللقبتقدم نابولي خطوة إضافية نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 والثالثة في تاريخه، بفوزه على ضيفه القوي روما 2-1 الليلة الماضية، في المرحلة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم الذي شهد المزيد من التخبط لكل من ميلان ويوفنتوس اللذين تلقيا ضربتين إضافيتين بسقوطين كبيرين على ملعبيهما.

وأعاد نابولي على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، الفارق الذي يفصله عن إنتر، الفائز السبت على كريمونيزي 2-1، الى 13 نقطة بعدما واصل أفضل بداية موسم له بتحقيقه انتصاره الـ17، رافعاً رصيده الى 53 نقطة في الصدارة.

وفي "سان سيرو"، واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الأخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط امام ضيفه ساسوولو 2-5.

وهي الخسارة المذلة الثالثة توالياً لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر صفر-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

وتراجع ميلان الى المركز الخامس بعد تعادل لاتسيو مع ضيفه فيورنتينا بهدف لنيكولو كاسالي (8) مقابل هدف للأرجنتيني نيكولاس غونساليس (49)، ليصبح نادي العاصمة ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا والنادي اللومباردي الذي يتقدم روما بفارق نقطة.

ولم تكن حال الغريم يوفنتوس أفضل من ميلان، إذ زادت معاناته بسقوطه على أرضه أمام مونتسا صفر-2، ليتلقى بذلك هزيمة ثانية في ثلاث مراحل عقب سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية انتهت على يد نابولي بهزيمة مذلة 1-5 في المرحلة قبل الماضية.

وسيكون تركيز يوفنتوس منصباً بالتأكيد على مسابقة الكأس التي يستأنفها الأسبوع المقبل بمواجهة صعبة ضد لاتسيو في ربع النهائي.