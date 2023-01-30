سوسييداد يفرض التعادل على ريال مدريد
خسر ريال مدريد نقاط مهمة في مطاردة برشلونة متصدر الدوري الإسباني بعد تعادله سلبياً على أرضه أمام ريال سوسييداد.
وفشلت كل محاولات ريال مدريد في خطف هدف الانتصار من المباراة، ليفقد النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراعه على لقب الدوري.
وبهذا التعادل، بقي ريال مدريد في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما يحتل ريال سوسييداد المركز الثالث برصيد 39 نقطة.
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