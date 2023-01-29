ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزي

ليفربول يودع كأس الاتحاد الإنجليزيودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الدور الرابع من البطولة.

وتقدم ليفربول بهدف سجله هارفي إليوت في الدقيقة، 30 وتعادل برايتون عن طريق لويس دينك في الدقيقة 40، ثم سجل كاورو ميتوما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذه النتيجة تأهل برايتون لدور الـ16.

يذكر أن ليفربول هو حامل اللقب حيث تغلب على تشيلسي 6 - 5 بركلات الترجيح في المباراة النهائية للنسخة الماضية من البطولة.

وجاءت هذه الخسارة لتزيد من محنة الفريق الذي يعاني منذ بداية الموسم، حيث يتواجد ليفربول في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.