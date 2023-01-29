مارسيليا يعلن توصله لاتفاق لضم النجم المغربي أوناحي

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم يوم أمس السبت، أنه توصل إلى "اتفاق مبدئي مع أنجيه" لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي "بشكل نهائي".

ولم يذكر مارسيليا في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عاما الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 وساهم في وصوله المفاجئ إلى نصف النهائي.

وأشارت تقارير إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالإضافة إلى تألقه في المراوغات، منذ تألقه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح "أسود الأطلس" أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

وشارك أوناحي أساسيا في جميع المباريات في المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 1-2).

وقال مدرب منتخب إسبانيا حينها لويس إنريكي بعد خروج "لا روخا" من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح "يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟!".

وُلد أوناحي في الدار البيضاء وبدأ مسيرته في المغرب لاعبا لنادي الرجاء البيضاوي ثم أكاديمية محمد السادس، وبدأ بعدها رحلة أوروبية انطلقت من ستراسبورغ الفرنسي عام 2018، ثم أفرونش في الدرجة الثالثة من الدوري الفرنسي، وانتقل إلى أنجيه في 2021 وخاض معه في الدوري الفرنسي 48 مباراة مسجلا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

المصدر: وكالات