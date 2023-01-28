إنتر يقفز للثاني مؤقتاً بنقاط كريمونيزي

إنتر يقفز للثاني مؤقتاً بنقاط كريمونيزيقفز إنتر ميلان إلى المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه 2-1 على كريمونيزي، في مباراة جمعتهما يوم السبت لحساب الجولة الـ19 من "الكالتشيو".

وكان كريمونيزي سباقاً للتسجيل في الدقيقة 11، عن طريق لاعبه ديفيد أوكيريكي، قبل أن يرد إنتر بهدفين أحرزهما مهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين 21 و65.

وارتقى إنتر مؤقتاً إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر نابولي، فيما تجمد رصيد كريمونيزي عند 8 نقاط بالمركز الأخير.