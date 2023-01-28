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سيتي يهزم أرسنال ويتأهل لدور الـ16

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على نظيره أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة الماضية، ضمن منافسات الدور الـ32. سيتي يهزم أرسنال ويتأهل لدور الـ16تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوزه على نظيره أرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الليلة الماضية، ضمن منافسات الدور الـ32. وجاء هدف فريق مانشستر سيتي الوحيد في المباراة عن طريق ناثان آكي مدافع الفريق بالدقيقة 64. وبهذا الفوز تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد إقصاء أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، والذي يمر بمستويات رائعة.



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